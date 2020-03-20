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За рубежом лечение от коронавируса проходят 13 украинцев.
Такую информацию опубликавало Министерство иностранных дел на странице «Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины» в Facebook.
Отмечается, что на карантине находятся 38 граждан Украины.
13 граждан Украины проходят лечение за рубежом: в Германии - 4, Италии - 2, Польше - 2, ОАЭ - 1, Доминиканской Республике - 4. Всего 23 тысячи 955 украинцев вернулись домой.
Напомним, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.
За рубежом лечение от коронавируса проходят 13 украинцев.
Такую информацию опубликавало Министерство иностранных дел на странице «Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины» в Facebook.
Отмечается, что на карантине находятся 38 граждан Украины.
13 граждан Украины проходят лечение за рубежом: в Германии - 4, Италии - 2, Польше - 2, ОАЭ - 1, Доминиканской Республике - 4. Всего 23 тысячи 955 украинцев вернулись домой.
Напомним, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.