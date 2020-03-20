За рубежом лечение от коронавируса проходят 13 украинцев.

Такую информацию опубликавало Министерство иностранных дел на странице «Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины» в Facebook.

Отмечается, что на карантине находятся 38 граждан Украины.