|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|18:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+8 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.6 грн
|28.6 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.8 грн
В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.
Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.
Николай Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.
— На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются, - отметил он.
Отметим, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.
Отметим, на сегодня в Украине 26 случаев заражения коронавирусом, три летальных.
В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.
Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.
Николай Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.
— На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются, - отметил он.
Отметим, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.
Отметим, на сегодня в Украине 26 случаев заражения коронавирусом, три летальных.