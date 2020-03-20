В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

Николай Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

— На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются, - отметил он.

Отметим, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

Отметим, на сегодня в Украине 26 случаев заражения коронавирусом, три летальных.