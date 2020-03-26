В пятницу, 27 марта, состоится внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета, в ходе которого будет рассмотрен один вопрос – средств порядка 40-60 млн. грн. на борьбу с эпидемией.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат облсовета, глава партии «Наш край» Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе партии.

По словам Кормышкина, губернатор Николаевщины Александр Стадник ранее проигнорировал предложение о перераспределении средств из областного бюджета с целью укрепления материально-технического обеспечения медицинских учреждений области для эффективной борьбы с пандемией.

— Пока глава Николаевской ОГА после двухнедельного отсутствия на работе имитирует для Киева бурную обеспокоенность и занятость борьбой с коронавирусом, большая часть депутатского корпуса переходит к реальным действиям. Так как у Александра Стадника есть привычка блокировать всех, кто высказывает критику в его адрес, вечерние обращения в Фейсбуке остались незамеченными большинством депутатов областного совета. Потому на сегодняшнем собрании имени Стадника почти никого и не было, – сообщил Юрий Кормышкин.

В связи с этим в четверг по инициативе большинства депутатов глава облсовета Виктория Москаленко созвала внеочередную сессию на пятницу, 27 марта, в 13:00.

— Но сегодня я вместе с коллегами обратился к главе областного совета и Виктория Москаленко нас услышала: так что завтра мы собираемся на внеочередную сессию областного совета, чтобы рассмотреть лишь один вопрос - выделение средств порядка 40-60 млн на борьбу с эпидемией. Все шкурные вопросы Александра Стадника и его временного друга Фёдора Петровича выноситься не будут. Точка, – написал депутат.

Ранее сообщалось, что завтра, 27 марта, состоится внеочередное заседание сессии Николаевского областного совета, где депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.