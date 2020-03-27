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В Национальном банке сообщили, что сейчас Украина имеет гораздо больший запас прочности, чем во время предыдущих экономических кризисов, поэтому причин для разговоров о возможном объявления дефолта нет.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
— Нет причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Национальный банк имеет высокий запас прочности. На сегодняшний день международные резервы Украины составляют около $25 млрд. Есть все возможности выполнять необходимые платежи, - сказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.
Он отметил, что украинская экономика пока подготовлена к кризису. При этом, не только в части накопления больших валютных резервов, но и в части прочности банковской системы.
— Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных «сюрпризов» экономике, - добавил Олег Чурий.
Напомним, что Национальный банк получил партию наличных долларов из-за рубежа, необходимых для подкрепления касс банков.
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В Национальном банке сообщили, что сейчас Украина имеет гораздо больший запас прочности, чем во время предыдущих экономических кризисов, поэтому причин для разговоров о возможном объявления дефолта нет.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
— Нет причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Национальный банк имеет высокий запас прочности. На сегодняшний день международные резервы Украины составляют около $25 млрд. Есть все возможности выполнять необходимые платежи, - сказал заместитель главы Национального банка Олег Чурий.
Он отметил, что украинская экономика пока подготовлена к кризису. При этом, не только в части накопления больших валютных резервов, но и в части прочности банковской системы.
— Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных «сюрпризов» экономике, - добавил Олег Чурий.
Напомним, что Национальный банк получил партию наличных долларов из-за рубежа, необходимых для подкрепления касс банков.
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль