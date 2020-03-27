Из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения «горячей точки» эпидемии на юг страны.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, в Кампании зафиксировано 74 случая смерти, в Лацио - 95, что является тревожным сигналом для Италии. На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатом севере, именно поэтому глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру Джузеппе Конте, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

— Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильными, - написал глава региона.

Напомним, что в итальянском городе Триест от COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.