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Из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения «горячей точки» эпидемии на юг страны.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, в Кампании зафиксировано 74 случая смерти, в Лацио - 95, что является тревожным сигналом для Италии. На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатом севере, именно поэтому глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру Джузеппе Конте, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.
— Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильными, - написал глава региона.
Напомним, что в итальянском городе Триест от COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.
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Из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения «горячей точки» эпидемии на юг страны.
Об этом сообщает BBC.
Как сообщается, в Кампании зафиксировано 74 случая смерти, в Лацио - 95, что является тревожным сигналом для Италии. На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатом севере, именно поэтому глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру Джузеппе Конте, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.
— Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильными, - написал глава региона.
Напомним, что в итальянском городе Триест от COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины. Так, на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, у которых подтвердили коронавирус.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль