Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа хочет направить свои депутатские средства в размере 500 тысяч гривен на помощь Первомайской центральной районной больнице в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

— Относительно депутатских средств. Не буду говорить за всех, скажу за себя. Мои депутатские средства, 500 тысяч гривен, прошу направить на Первомайскую центральную районную больницу, потому что она определена как вторая больница в области по борьбе с коронавирусом. Важно, чтобы уже в понедельник или вторник эти средства были уже в больнице, и чтобы ОГА не тормозило эти средства. Думаю, что каждый из вас (депутатов облсовета, - прим.) направить свои средства на те больницы, которые сегодня в этом нуждаются, - сказал Михаил Талпа.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник предложил депутатскому корпусу направить свои депутатские деньги в размере 32 миллионов гривен на борьбу с распространением вирусной инфекции COVID-19.