Глава Николаевской облгосадминстрации Александр Стадник предложил депутатскому корпусу направить свои депутатские деньги в размере 32 миллионов гривен на борьбу с распространением вирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в среду, 25 марта, в ходе бюджетной комиссии, - передают НикВести.

В частности, губернатор привел в пример депутата областного совета Татьяну Демченко, которая отказалась от средств на свой округ, направив 500 тысяч для покупки необходимой техники для областных медучреждений.

По его словам, в сумме депутатские средства составляют 32 миллиона гривен из необходимых 74 миллионов. Дополнительную материальную помощь готовы предоставить представители бизнеса.

– У нас есть 32 миллиона депутатских денег. Я обращаюсь ко всем депутатам, если мы говорим о каких-то правильных шагах, давайте эти 500 тысяч каждого депутата направим на медицину. Каждый начнёт с себя, и мы получим 32 миллиона. 55 койко-мест, в которые входят три оборудования. Мы посчитали минимальные цены, которых смогли добиться. Мы показываем эти суммы, чтобы никто не подумал, что это чья-то фирма, потому что нет принципиальности, где купить. Был бы я сегодня областным депутатом, я бы поступил, как Демченко и направил средства. На 50 койко-мест нам надо 74 миллиона гривен, и эти 32 миллиона, это половина из того, что у нас есть, не говоря о бизнесе. Бизнес подставил плечо, готов купить то, чего нам не хватает, - заявил Александр Стадник.

Помимо этого, Александр Стадник подчеркнул, что после преодоления вирусной инфекции необходимо будет быстро и качественно построить инфекционную больницу, куда будет направлено купленное оборудование.

– Это новое оборудование можно предусмотреть на новую инфекционную больницу, которую мы с вами можем построить. И построить быстро, качественно, как образец для области, - отметил губернатор.

Напомним, на вчерашней комиссии планировалось согласовать распределение 336 миллионов гривен из бюджета Николаевской области. Из них на борьбу с коронавирусом предполагалось 48 миллионов гривен.

Однако, депутаты не смогли собраться, чтобы принять поправки.

Ранее Александр Стадник отметил, что депутаты облсовета должны объединиться для помощи в борьбе с распространением коронавирусного заболевания.