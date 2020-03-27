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Николаевская областная организация партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» усматривает попытку центральной власти в Украине отказаться от празднования Дня Победы - 9 мая.
Ввиду этого, партийная организация сделала заявление относительно Дня освобождения Николаева от фашистских захватчиков, ежегодно отмечающегося 28 марта.
Далее текст заявления:
Партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» не позволит предавать забвению подвиг наших отцов и дедов. В этом году Украина отмечает 75-ю годовщину Великой Победы – Победы в Великой Отечественной войне
Для жителей г. Николаева, который в марте 1944-го года стал эпицентром боевых действий в ходе Одесской операции войск 3-го Украинского фронта и Черноморского флота, память о героическом подвиге советских воинов, освобождавших Украину от фашистских захватчиков, священна и незыблема.
Десантная операция под командованием Константина Ольшанского в николаевском порту, самоотверженность и мужество морских пехотинцев навсегда останутся в памяти жителей города. А дата 28 марта 1944 года вписана в историю города Николаева. Украинцы помнят о подвиге ольшанцев, чтят их память и всегда будут благодарны им за отвагу и героизм.
Сейчас от власти звучат заявления о том, что Украина не будет праздновать 9 Мая (об этом заявил экс-министр иностранных дел, а ныне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции В.Пристайко).
Партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» всегда будет стоять на страже интересов украинского народа. Мы не позволим политиканам от власти и псевдопатриотам переписывать историю, предавать забвению подвиг наших отцов и дедов. Отстаивая возможность говорить правду о Великой Отечественной войне, мы восстанавливаем историческую справедливость. Сохраняя героические страницы нашей истории, мы сохраняем основы нравственного воспитания будущих поколений.
Отметим, что в настоящее время в Украине введен карантин, а по всем регионам объявлена чрезвычайная ситуация, ввиду которой запрещены все массовые мероприятия.
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Николаевская областная организация партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» усматривает попытку центральной власти в Украине отказаться от празднования Дня Победы - 9 мая.
Ввиду этого, партийная организация сделала заявление относительно Дня освобождения Николаева от фашистских захватчиков, ежегодно отмечающегося 28 марта.
Далее текст заявления:
Партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» не позволит предавать забвению подвиг наших отцов и дедов. В этом году Украина отмечает 75-ю годовщину Великой Победы – Победы в Великой Отечественной войне
Для жителей г. Николаева, который в марте 1944-го года стал эпицентром боевых действий в ходе Одесской операции войск 3-го Украинского фронта и Черноморского флота, память о героическом подвиге советских воинов, освобождавших Украину от фашистских захватчиков, священна и незыблема.
Десантная операция под командованием Константина Ольшанского в николаевском порту, самоотверженность и мужество морских пехотинцев навсегда останутся в памяти жителей города. А дата 28 марта 1944 года вписана в историю города Николаева. Украинцы помнят о подвиге ольшанцев, чтят их память и всегда будут благодарны им за отвагу и героизм.
Сейчас от власти звучат заявления о том, что Украина не будет праздновать 9 Мая (об этом заявил экс-министр иностранных дел, а ныне вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции В.Пристайко).
Партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» всегда будет стоять на страже интересов украинского народа. Мы не позволим политиканам от власти и псевдопатриотам переписывать историю, предавать забвению подвиг наших отцов и дедов. Отстаивая возможность говорить правду о Великой Отечественной войне, мы восстанавливаем историческую справедливость. Сохраняя героические страницы нашей истории, мы сохраняем основы нравственного воспитания будущих поколений.
Отметим, что в настоящее время в Украине введен карантин, а по всем регионам объявлена чрезвычайная ситуация, ввиду которой запрещены все массовые мероприятия.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль