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Завтра правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявил председатель правительства Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает РБК-Украина.
Глава правительства уточнил, что чрезвычайная ситуация будет объявлена во Львовской и Харьковской областях, где сегодня подтвердили первые случаи коронавируса.
— Мы сегодня приняли решение о введении ЧС в трех регионах. В целом в шести уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще, ведь сегодня Львов и Харьков присоединились к печальной статистике, — заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, сегодня правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
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Завтра правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявил председатель правительства Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает РБК-Украина.
Глава правительства уточнил, что чрезвычайная ситуация будет объявлена во Львовской и Харьковской областях, где сегодня подтвердили первые случаи коронавируса.
— Мы сегодня приняли решение о введении ЧС в трех регионах. В целом в шести уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще, ведь сегодня Львов и Харьков присоединились к печальной статистике, — заявил Денис Шмыгаль.
Напомним, сегодня правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.