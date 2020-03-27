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Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта потребовал объяснений от главы облсовета Виктории Москаленко, которая назвала его «политическим приспособленцем».
Данная ситуация произошла сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
— Кухта Иван Васильевич, вы поменяли три партии за свою каденцию. Вы просто политический приспособленец. Вы были в БПП (нынешняя партия «Европейская солидарность», - прим.), потом в аграрной («Аграрная партия Украины», - прим.), а теперь хотите попасть к «зеленым» (партия «Слуга народа», - прим.) и не знаете как это выстроить, - сказала Виктория Москаленко.
— Какие? Какие партии я поменял? Ты, б**ть, овца. Партии какие я поменял, я спрашиваю?, - возмутился Иван Кухта.
Напомним, что депутат Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта Москаленко и Стадника депутаты облсовета не могут выделить деньги на борьбу с коронавирусом в Николаевской области.
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Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта потребовал объяснений от главы облсовета Виктории Москаленко, которая назвала его «политическим приспособленцем».
Данная ситуация произошла сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
— Кухта Иван Васильевич, вы поменяли три партии за свою каденцию. Вы просто политический приспособленец. Вы были в БПП (нынешняя партия «Европейская солидарность», - прим.), потом в аграрной («Аграрная партия Украины», - прим.), а теперь хотите попасть к «зеленым» (партия «Слуга народа», - прим.) и не знаете как это выстроить, - сказала Виктория Москаленко.
— Какие? Какие партии я поменял? Ты, б**ть, овца. Партии какие я поменял, я спрашиваю?, - возмутился Иван Кухта.
Напомним, что депутат Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта Москаленко и Стадника депутаты облсовета не могут выделить деньги на борьбу с коронавирусом в Николаевской области.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль