Депутат Николаевского областного совета Иван Кухта потребовал объяснений от главы облсовета Виктории Москаленко, которая назвала его «политическим приспособленцем».

Данная ситуация произошла сегодня, 27 марта в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

— Кухта Иван Васильевич, вы поменяли три партии за свою каденцию. Вы просто политический приспособленец. Вы были в БПП (нынешняя партия «Европейская солидарность», - прим.), потом в аграрной («Аграрная партия Украины», - прим.), а теперь хотите попасть к «зеленым» (партия «Слуга народа», - прим.) и не знаете как это выстроить, - сказала Виктория Москаленко.

— Какие? Какие партии я поменял? Ты, б**ть, овца. Партии какие я поменял, я спрашиваю?, - возмутился Иван Кухта.