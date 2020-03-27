Из-за введения режима чрезвычайной ситуации в Киеве 1,4 миллиарда гривен направят на стабилизацию экономики города и неотложные социальные нужды.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Для этого бюджетные средства перераспределят между видами работ и объектами, внесенными в Программу экономического и социального развития города Киева на 2020 год. Так, планируют уменьшить финансирование капитальных расходов по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

«Финансирование объектов приведено в необходимые объемов, которые являются реальными для выполнения в сегодняшней ситуации», — отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В то же время объемы расходов, предусмотренные райгосадминистрациям Киева, остаются неизменными: капитальные ремонты жилого фонда, лифтового оборудования, учебных заведений, спортивной инфраструктуры и инженерных сетей будут финансироваться без изменений.

Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине с начала карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек. Общее количество безработных в стране теперь составляет до 2-2,2 миллиона человек.