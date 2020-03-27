Фракция «Европейская Солидарность» готова принять участие во внеочередном заседании парламента и голосовать за законы, которые необходимы для спасения экономики и противодействия эпидемии коронавируса.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что изменения в бюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаций для бизнеса, зато обрезают финансирования той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию деньги нужно искать в других статьях расходов, как предложила наша фракция. Мы предложили 13,5 миллиарда гривен перераспределения бюджета. И забрать не по строительству дорог, не по школам, не из больниц, не из культуры, а из силовых структур, которые просто превращают Украину в тоталитарное государство и занимаются расправой с оппозицией. Ну и из других лоббистских статей, где были заложены воровские схемы, мы предлагаем передать в поддержку украинского бизнеса и незащищенных граждан», — отметила Ирина Геращенко.

Она отметила, что правительство уже признало недополучение доходной части бюджета в 106 миллиардов гривен, поэтому планирует сократить расходы на 55 миллиардов и втрое увеличить дефицит бюджета.

«Собственно, для этого им нужен кредит МВФ. Для получения кредита они хотят провести закон о рынке земли и закон о банках. Наша фракция готова поддержать закон о банках, только если оттуда будет изъята норма о компенсации бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо, что на каждого украинца, которые сегодня страдают от экономического кризиса, будет возложена еще и выплата бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо и мы этого поддерживать не будем. Это путь к дефолту Украины, а не к ее поддержке», — отметила Ирина Геращенко.

Что касается рынка земли, то сопредседатель «Европейской Солидарности» в очередной раз напомнила — фракция последовательно выступает за цивилизованный рынок земли и готова проголосовать, если будут учтены ее правки.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его команда инициирует внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник, 30 марта.