Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией «Слуга народа» согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, которая находится в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

По словам Владимира Зеленского, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 гектаров.

— Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024, - будет в 10000 (гектаров. - прим.). То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека , - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.

Как сообщалось, Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.