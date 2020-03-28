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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией «Слуга народа» согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, которая находится в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
По словам Владимира Зеленского, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 гектаров.
— Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024, - будет в 10000 (гектаров. - прим.). То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека , - сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.
Как сообщалось, Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией «Слуга народа» согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, которая находится в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
По словам Владимира Зеленского, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 гектаров.
— Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024, - будет в 10000 (гектаров. - прим.). То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека , - сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.
Как сообщалось, Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании поддержит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль