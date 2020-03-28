Введение рынка земли является чрезвычайно сложным общественно-политическим вопросом.

Об этом в программе« Большое интервью» на телеканале« Украина 24» 27 марта заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба политической силы.

— Некорректно говорить, что земля - это просто товар. При том, что я в принципе рыночник, я выступаю за рынок земли, и это моя последовательная позиция течение 15 лет. Только дьявол всегда в деталях, — сказал Арсений Яценюк.

Он убежден, что для введения рынка земли необходимо установить ограничения права собственности на землю в одни руки, установить минимальную цену на землю и гарантировать целевое использование земли.

Арсений Яценюк отметил необходимость ограничения права собственности на землю в одни руки. Для установления этого объема необходимо найти консенсус с фермерами, чтобы не допустить уничтожения фермерских хозяйств.

— Фермерство — не экономическая категория, и никогда не было для Украины. Фермерство было частью украинской души, поэтому сталинский режим боролся с селом в Украине. Там была настоящая Украина. Она сегодня, возможно, несколько иная, но она там живет. Поэтому власть должна подойти к этому вопросу четко, консенсусно с теми людьми, которые работают на земле, — сказал Арсений Яценюк.

Кроме того, необходимо установить минимальную цену на землю. Арсений Яценюк напомнил, что на посту премьер-министра, чтобы понять минимальную цену на землю, обращался к правительству и парламенту продать 10% от общего объема государственных земель на публичном прозрачном аукционе с обязательством, чтобы эта земля обрабатывалась исключительно для сельскохозяйственного назначения.

— Мы бы тогда увидели реальную стоимость земли. Но тогда мне не дали возможности это сделать. А сегодня совсем другая глобальная конъюнктура. Кто может определить реальную цену на землю? — отметил Арсений Яценюк.

Он привел пример Чехии, где минимальную стоимость земли определяет государственный агент, который покупает и продает землю.

Еще одним необходимым шагом является обеспечение целевого характера использования земли.

— Если вы купили землю, вы должны ее обрабатывать, и мы должны получать урожай. Если вы это не делаете, земля должна быть возвращена обратно, государство вправе ее принудительно выкупить, — акцентировал Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк отдельно подчеркнул, что земля - это не товар, а «общенациональный невозобновимый актив».

— Ты не можешь иметь больше земли, чем ты ее имеешь. К большому сожалению, ты можешь ее иметь только меньше вследствие российской военной агрессии по отношению к Украине. Это факт, который уже состоялся, — заявил Арсений Яценюк.

Как сообщалось, Арсений Яценюк считает, что если кредитная программа Международного валютного фонда для Украины не будет утверждена, стране гарантирован дефолт.