Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина. Вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.

— Пожалуйста, не увольняйте людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас усилия власти также направлены на обеспечение врачей и медицинских учреждений всем необходимым для борьбы с распространением коронавируса.

В Китай отправляются самолеты, которые должны доставить в Украину ПЦР-тесты, средства защиты, в том числе медицинские маски.

— Нам нужно миллионы масок. Мы полностью подготовили инфраструктуру, как миллионы масок будут доставлены в Украину. Отдельно мы строим структуру и договорились со многими отелями в Украине: если у нас не будет хватать мест, будем делать такие места для обсервации, - сообщил глава государства.

Президент в очередной раз призвал граждан избегать скоплений людей и соблюдать карантин.

— Это - безопасность нашей страны, поэтому, пожалуйста, проводите время дома со своими семьями. Чем меньше людей, особенно пожилого возраста, будет на улице, тем больше шансов у нашей страны быстро пройти коронавирус , — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.