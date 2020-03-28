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Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина. Вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.
— Пожалуйста, не увольняйте людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей, — сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что сейчас усилия власти также направлены на обеспечение врачей и медицинских учреждений всем необходимым для борьбы с распространением коронавируса.
В Китай отправляются самолеты, которые должны доставить в Украину ПЦР-тесты, средства защиты, в том числе медицинские маски.
— Нам нужно миллионы масок. Мы полностью подготовили инфраструктуру, как миллионы масок будут доставлены в Украину. Отдельно мы строим структуру и договорились со многими отелями в Украине: если у нас не будет хватать мест, будем делать такие места для обсервации, - сообщил глава государства.
Президент в очередной раз призвал граждан избегать скоплений людей и соблюдать карантин.
— Это - безопасность нашей страны, поэтому, пожалуйста, проводите время дома со своими семьями. Чем меньше людей, особенно пожилого возраста, будет на улице, тем больше шансов у нашей страны быстро пройти коронавирус , — заявил Владимир Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина. Вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.
— Пожалуйста, не увольняйте людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей, — сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что сейчас усилия власти также направлены на обеспечение врачей и медицинских учреждений всем необходимым для борьбы с распространением коронавируса.
В Китай отправляются самолеты, которые должны доставить в Украину ПЦР-тесты, средства защиты, в том числе медицинские маски.
— Нам нужно миллионы масок. Мы полностью подготовили инфраструктуру, как миллионы масок будут доставлены в Украину. Отдельно мы строим структуру и договорились со многими отелями в Украине: если у нас не будет хватать мест, будем делать такие места для обсервации, - сообщил глава государства.
Президент в очередной раз призвал граждан избегать скоплений людей и соблюдать карантин.
— Это - безопасность нашей страны, поэтому, пожалуйста, проводите время дома со своими семьями. Чем меньше людей, особенно пожилого возраста, будет на улице, тем больше шансов у нашей страны быстро пройти коронавирус , — заявил Владимир Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль