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Для введения чрезвычайного положения в Украине сегодня нет никакой необходимости. Карантин и чрезвычайная ситуация — достаточные меры для сдерживания распространения пандемии коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Большое интервью» на телеканале «Украина 24» 27 марта, сообщает пресс-слуджба политической силы.
— Единственная разница между чрезвычайным положением и действующим состоянием, которое у нас есть, - это то, что в чрезвычайном положении ограничивается целый ряд прав и свобод граждан дополнительно к тому, что уже сегодня ограничено. Потому что карантин и так ограничивает передвижения, — подчеркнул Арсений Яценюк.
Кроме того, во время чрезвычайного положения государство фактически получает право управлять частным сектором.
— Сегодня государство также имеет возможность это делать, только не через принудительное управление, а через государственный заказ тех товаров, которые нужны для Украины в текущих условиях, — сказал Арсений Яценюк.
Более того, с политической точки зрения чрезвычайное положение «только даст возможность дальше дестабилизировать ситуацию и распространять всякого рода слухи, страхи среди людей».
Отвечая на вопрос об эвакуации граждан из-за рубежа, Арсений Яценюк подчеркнул, запрет гражданам Украины вернуться в Украину был бы нарушением конституционной нормы.
Однако при возвращении граждан была упущена обсервация и реальный карантин для тех, кто вернулся. Только сейчас появилась возможность для возвращенных граждан сдать тест на COVID-19:
— Конечно, в первую очередь не было возможностей для того, чтобы разместить этих людей. И это тоже власть должна честно признать, — сказал Арсений Яценюк.
Напомним, Арсений Яценюк считает, что без кредитной поддержки МВФ, Всемирного банка и ЕБРР Украине грозит дефолт.
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Для введения чрезвычайного положения в Украине сегодня нет никакой необходимости. Карантин и чрезвычайная ситуация — достаточные меры для сдерживания распространения пандемии коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Большое интервью» на телеканале «Украина 24» 27 марта, сообщает пресс-слуджба политической силы.
— Единственная разница между чрезвычайным положением и действующим состоянием, которое у нас есть, - это то, что в чрезвычайном положении ограничивается целый ряд прав и свобод граждан дополнительно к тому, что уже сегодня ограничено. Потому что карантин и так ограничивает передвижения, — подчеркнул Арсений Яценюк.
Кроме того, во время чрезвычайного положения государство фактически получает право управлять частным сектором.
— Сегодня государство также имеет возможность это делать, только не через принудительное управление, а через государственный заказ тех товаров, которые нужны для Украины в текущих условиях, — сказал Арсений Яценюк.
Более того, с политической точки зрения чрезвычайное положение «только даст возможность дальше дестабилизировать ситуацию и распространять всякого рода слухи, страхи среди людей».
Отвечая на вопрос об эвакуации граждан из-за рубежа, Арсений Яценюк подчеркнул, запрет гражданам Украины вернуться в Украину был бы нарушением конституционной нормы.
Однако при возвращении граждан была упущена обсервация и реальный карантин для тех, кто вернулся. Только сейчас появилась возможность для возвращенных граждан сдать тест на COVID-19:
— Конечно, в первую очередь не было возможностей для того, чтобы разместить этих людей. И это тоже власть должна честно признать, — сказал Арсений Яценюк.
Напомним, Арсений Яценюк считает, что без кредитной поддержки МВФ, Всемирного банка и ЕБРР Украине грозит дефолт.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль