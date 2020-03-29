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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком снижении преступности во время карантина.
Об этом пишет пресс-служба министерства.
— По всем статьям — на 30% падение преступности, – сказал Арсен Аваков.
При этом, по его словам, главное преступление на сегодня – это равнодушие граждан к карантину.
— Народ веселится и кушает шашлыки в парке, как будто ничего не происходит, и наплевательски относится не к своей безопасности, а к безопасности остальных, – сказал министр.
Что касается мошенников, которые якобы ходят по домам под видом проведения дезинфекции, Аваков считает, что эти слухи преувеличены.
— Мы стараемся активно этому препятствовать, рассылать СМС и говорим: ни одна служба в стране не занимается тем, что приходит к вам домой и что-то дезинфицирует. Если вы не вызывали такую службу, к вам никто не придет. Мы за этим следим, видим эти процессы, считаем, что они незначительны — больше хайп, – сказал Арсен Аваков.
Напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком снижении преступности во время карантина.
Об этом пишет пресс-служба министерства.
— По всем статьям — на 30% падение преступности, – сказал Арсен Аваков.
При этом, по его словам, главное преступление на сегодня – это равнодушие граждан к карантину.
— Народ веселится и кушает шашлыки в парке, как будто ничего не происходит, и наплевательски относится не к своей безопасности, а к безопасности остальных, – сказал министр.
Что касается мошенников, которые якобы ходят по домам под видом проведения дезинфекции, Аваков считает, что эти слухи преувеличены.
— Мы стараемся активно этому препятствовать, рассылать СМС и говорим: ни одна служба в стране не занимается тем, что приходит к вам домой и что-то дезинфицирует. Если вы не вызывали такую службу, к вам никто не придет. Мы за этим следим, видим эти процессы, считаем, что они незначительны — больше хайп, – сказал Арсен Аваков.
Напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль