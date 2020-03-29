Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком снижении преступности во время карантина.

Об этом пишет пресс-служба министерства.

— По всем статьям — на 30% падение преступности, – сказал Арсен Аваков.

При этом, по его словам, главное преступление на сегодня – это равнодушие граждан к карантину.

— Народ веселится и кушает шашлыки в парке, как будто ничего не происходит, и наплевательски относится не к своей безопасности, а к безопасности остальных, – сказал министр.

Что касается мошенников, которые якобы ходят по домам под видом проведения дезинфекции, Аваков считает, что эти слухи преувеличены.

— Мы стараемся активно этому препятствовать, рассылать СМС и говорим: ни одна служба в стране не занимается тем, что приходит к вам домой и что-то дезинфицирует. Если вы не вызывали такую службу, к вам никто не придет. Мы за этим следим, видим эти процессы, считаем, что они незначительны — больше хайп, – сказал Арсен Аваков.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине не требуется чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным.