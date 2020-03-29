Единственной областью в украине, где не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19, стала Николаевская область.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 29 марта, пишет Укринформ.

— У нас уже появились и первые четыре случая в Кировоградской области. Поэтому, по факту, нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев, поэтому в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев, - сказал Виктор Ляшко.