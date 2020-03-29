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Единственной областью в украине, где не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19, стала Николаевская область.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 29 марта, пишет Укринформ.
— У нас уже появились и первые четыре случая в Кировоградской области. Поэтому, по факту, нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев, поэтому в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
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Единственной областью в украине, где не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции COVID-19, стала Николаевская область.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 29 марта, пишет Укринформ.
— У нас уже появились и первые четыре случая в Кировоградской области. Поэтому, по факту, нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев, поэтому в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев, - сказал Виктор Ляшко.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль