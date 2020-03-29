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Бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус
Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
— Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких!, - написал Лев Парцхаладзе.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
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Бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус
Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
— Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких!, - написал Лев Парцхаладзе.
Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
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Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
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Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль