Бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус

Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

— Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких!, - написал Лев Парцхаладзе.

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.