Глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Юрий Гранатуров призвал николаевцев не быть беспечными, глядя на статистику по COVID-19, согласно которой в Николаеве нет ни одного зараженного, и соблюдать карантин.

Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.

Как известно, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев инфекции COVID-19. При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.

— Ситуация, на самом деле, крайне опасна и критична. В условия нашего материально-технического обеспечения она более сложная, чем в любой другой стране. Мы пока еще не понимаем. Каждый день читаем и видим ситуацию, что Николаевской области пока еще нет в перечне больных. Мы ж все понимаете, что это может быть так, а может быть давным-давно далеко не так. Нужен ежедневный инструктаж для жителей Николаева: системный, простой, понятный и четкий. Нужно разъяснять что надо делать, куда идти и кто чем будет заниматься. Мы каждый день сталкиваемся с кучей проблем, которые на сегодняшний день не решены, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.