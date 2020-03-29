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Глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Юрий Гранатуров призвал николаевцев не быть беспечными, глядя на статистику по COVID-19, согласно которой в Николаеве нет ни одного зараженного, и соблюдать карантин.
Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
Как известно, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев инфекции COVID-19. При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
— Ситуация, на самом деле, крайне опасна и критична. В условия нашего материально-технического обеспечения она более сложная, чем в любой другой стране. Мы пока еще не понимаем. Каждый день читаем и видим ситуацию, что Николаевской области пока еще нет в перечне больных. Мы ж все понимаете, что это может быть так, а может быть давным-давно далеко не так. Нужен ежедневный инструктаж для жителей Николаева: системный, простой, понятный и четкий. Нужно разъяснять что надо делать, куда идти и кто чем будет заниматься. Мы каждый день сталкиваемся с кучей проблем, которые на сегодняшний день не решены, - сказал Юрий Гранатуров.
Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.
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Глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Юрий Гранатуров призвал николаевцев не быть беспечными, глядя на статистику по COVID-19, согласно которой в Николаеве нет ни одного зараженного, и соблюдать карантин.
Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
Как известно, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев инфекции COVID-19. При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.
— Ситуация, на самом деле, крайне опасна и критична. В условия нашего материально-технического обеспечения она более сложная, чем в любой другой стране. Мы пока еще не понимаем. Каждый день читаем и видим ситуацию, что Николаевской области пока еще нет в перечне больных. Мы ж все понимаете, что это может быть так, а может быть давным-давно далеко не так. Нужен ежедневный инструктаж для жителей Николаева: системный, простой, понятный и четкий. Нужно разъяснять что надо делать, куда идти и кто чем будет заниматься. Мы каждый день сталкиваемся с кучей проблем, которые на сегодняшний день не решены, - сказал Юрий Гранатуров.
Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль