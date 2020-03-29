|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|19:17
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|19:25
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.8 грн
|28.5 грн
|EUR
|30.45 грн
|31.75 грн
Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что новая редакция закона о рынке земли не решает никаких проблем, которые есть на агрорынке.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его мнению, при предложенных условиях введения рынка земли, агрохолдинги продолжают расти, люди не получают справедливую стоимость за свою землю, общины недополучают налоги. При этом, он отметил, что инвестиций будет меньше, чем могло бы быть, а возможность схем бесплатной приватизации государственной земли продолжит существовать.
— Изменение формата рынка земли вновь отбрасывает Украину в развитии как минимум на несколько лет, - считает Тимофей Милованов.
Он также добавил, что на сегодняшний день в Украине существует теневой рынок земли и люди, которые работают на земле, не защищены от рейдерства, а большая часть земли обрабатывается в темную, таким образом, налоги не платятся в бюджет.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией «Слуга народа» согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, которая находится в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что новая редакция закона о рынке земли не решает никаких проблем, которые есть на агрорынке.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его мнению, при предложенных условиях введения рынка земли, агрохолдинги продолжают расти, люди не получают справедливую стоимость за свою землю, общины недополучают налоги. При этом, он отметил, что инвестиций будет меньше, чем могло бы быть, а возможность схем бесплатной приватизации государственной земли продолжит существовать.
— Изменение формата рынка земли вновь отбрасывает Украину в развитии как минимум на несколько лет, - считает Тимофей Милованов.
Он также добавил, что на сегодняшний день в Украине существует теневой рынок земли и люди, которые работают на земле, не защищены от рейдерства, а большая часть земли обрабатывается в темную, таким образом, налоги не платятся в бюджет.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией «Слуга народа» согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, которая находится в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль