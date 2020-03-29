Бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что новая редакция закона о рынке земли не решает никаких проблем, которые есть на агрорынке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, при предложенных условиях введения рынка земли, агрохолдинги продолжают расти, люди не получают справедливую стоимость за свою землю, общины недополучают налоги. При этом, он отметил, что инвестиций будет меньше, чем могло бы быть, а возможность схем бесплатной приватизации государственной земли продолжит существовать.

— Изменение формата рынка земли вновь отбрасывает Украину в развитии как минимум на несколько лет, - считает Тимофей Милованов.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Украине существует теневой рынок земли и люди, которые работают на земле, не защищены от рейдерства, а большая часть земли обрабатывается в темную, таким образом, налоги не платятся в бюджет.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией «Слуга народа» согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, которая находится в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.