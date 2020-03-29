Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков считает, что нужно разработать план действий по поддержке бизнеса в Николаеве, так как после завершения эпидемии коронавируса город столкнется с финансовыми трудностями.

Об этом он сказал сегодня, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.

В частности, депутат предлагает Департаменту экономического развития горсовета разработать план действий по поддержке бизнеса в условиях карантина.

— Ну и вопросы к Департаменту экономического развития — это отдельный план действий по поддержке нашего бизнеса, о поддержке, в первую очередь малого бизнеса. Я так понимаю, что надо встретиться с активными представителями этого сообщества, услышать их. Посмотреть, что делают другие города. Нужно, чтобы мы держали в руках какой-то план, проект, потому что коронавирус мы переживем, а вот что будет делаться после того, как он пройдет — это большие проблемы. Проблемы на уровне мира, вы видите, что делается, а на уровне города они будут не меньше, - сказал Сергей Исаков.

Напомним, что глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов считает, что николаевцы не соблюдают карантин, потому что не понимают всей серьезности ситуации.