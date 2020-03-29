Сегодня, 29 марта на территории медучреждений Николаева и области для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 установили временные пункты приема.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

В частности, палатки установлены на территории: Николаевской городской больницы №1, Первомайской центральной городской многопрофильной больницы, Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, Родильного дома №1.

При этом отмечается, что пункты приема установили на случай массового поступления пациентов.

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из которых 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). При этом Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавируса.