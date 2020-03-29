Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

— Второе правительство Зеленского побил рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавирус. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко, - сообщила Ирина Геращенко.

Напомним, что заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.