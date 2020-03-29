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Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.
— Второе правительство Зеленского побил рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавирус. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко, - сообщила Ирина Геращенко.
Напомним, что заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.
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Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.
— Второе правительство Зеленского побил рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавирус. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко, - сообщила Ирина Геращенко.
Напомним, что заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
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23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль