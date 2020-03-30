Пятый Президент Украины, лидер партии «Европйська Солидарность» Петр Порошенко заявил, что ситуация со стремительным распространением коронавируса и экономическим кризисом, который начался еще до эпидемии из-за тотальной некомпетентности власти, сейчас требует решительных и системных шагов. Фракция «Европейская Солидарность» готова принять участие во внеочередном заседании парламента и принять решения, которые будут направлены на защиту врачей, малообеспеченных украинцев, и противодействие кризисным явлениям в экономике государства.

Об этом Петр Порошенко заявил после согласительного совета сообщает пресс-служба политсилы.

— Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедность. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предполагается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят. Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия по медиков. Мы предполагаем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованиям по защите врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами масками, и защищены финансово. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте, - отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что заседание согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало вопиющую некомпетентность власти.

— Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, обычно требует решительных и неординарных решений. Мы сегодня с удивлением услышали - то подали, не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они это опровергают, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер, - предостерегает Петр Порошенко.

Напомним, партия «Европейская Солидарность» собирает и развозит по областям Украины тысячи продуктовых наборов для пожилых людей, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусом.



