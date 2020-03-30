В Украине создали 567 мобильных бригад, которые будут выезжать к пациентам для проведения тестирования на коронавирус. Затем бригады будут передавать образцы для лабораторного исследования.

Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет hromadske.

— Они (бригады — прим.) созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР. Сейчас таких бригад создано уже 567. Это именно те бригады, которые будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы. А потом передавать их в лаборатории, где проводят исследования, - сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что бригады уже работают, но на первом этапе могут быть «нестыковки». Санврач попросил сообщать о нарушениях в деятельности бригад на горячие линии.

Напомним, что в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.