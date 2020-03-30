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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
– По украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, — говорится в сообщении.
Раненых доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 марта боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, среди военных без потерь.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
– По украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, — говорится в сообщении.
Раненых доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 марта боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, среди военных без потерь.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа