Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

– По украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, — говорится в сообщении.

Раненых доставили в военно-медицинское учреждение и оказали медицинскую помощь.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 29 марта боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, среди военных без потерь.