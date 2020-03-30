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Выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут состояться как через полгода, так и через 45 лет.
Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет РБК-Украина.
По его словам, существует три-четыре варианта развития событий. При этом самый быстрый вариант не является самым вероятным.
— Это идеальный сценарий - чтобы провести там выборы осенью 2020 года. Или, условно говоря, через год, или через пять, или, как в Германии через 45 лет. То есть вариантов развития событий может быть три-четыре - как мы ведем себя по отношению к оккупированным территориям, к нашему населению, проживающему там. Когда президент озвучил мне эти ожидания, что я эти варианты должен буду продумать и описать - это означает, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный, - сказал Алексей Резников.
Напомним, что Кабинет Министров Украины предлагает ВРУ внести изменения в государственный бюджет, лишив регионов денег субвенции социально-экономического развития и отменив финансирование местных выборов 2020.
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Выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут состояться как через полгода, так и через 45 лет.
Об этом сказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет РБК-Украина.
По его словам, существует три-четыре варианта развития событий. При этом самый быстрый вариант не является самым вероятным.
— Это идеальный сценарий - чтобы провести там выборы осенью 2020 года. Или, условно говоря, через год, или через пять, или, как в Германии через 45 лет. То есть вариантов развития событий может быть три-четыре - как мы ведем себя по отношению к оккупированным территориям, к нашему населению, проживающему там. Когда президент озвучил мне эти ожидания, что я эти варианты должен буду продумать и описать - это означает, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный, - сказал Алексей Резников.
Напомним, что Кабинет Министров Украины предлагает ВРУ внести изменения в государственный бюджет, лишив регионов денег субвенции социально-экономического развития и отменив финансирование местных выборов 2020.
|
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|
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