Мэр Киева Виталий Кличко назвал легкомысленными и неразумными людей, которые нарушают карантин и ездят большими компаниями на пикники и устраивают аншлаги на детских площадках, поскольку из-за них возможна вспышка коронавируса.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 30 марта, пишет Украинская правда.

– Слушайте, кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого еще не дошло. Подумайте наконец головой! Когда вас призывают ограничить контакты, оставаться дома для вашей же безопасности – вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами с условно закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет. Нет! И потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами людей, которые заболеют и будут в больницах. Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти «шатания» и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа, - заявил Кличко.

В частности, Виталий Кличко призвал киевлян посмотреть на Италию, «где врачи решают, кого лечить, а кого нет», и на другие страны, «где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний».

По словам мэра, по вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений и пренебрегающих своей безопасностью и безопасностью находящихся рядом людей, может быть вспышка коронавируса в столице.

Кличко отметил, что вирус поражает не только пожилых людей – в Киеве двое больных детей и многие больные в возрасте 30+, некоторые в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.