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В Первомайскую центральную районную больницу поступили маски, медицинские костюмы, пульсоксиметры, инфузоматы, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.
— Медицинскому учреждению передано средства индивидуальной защиты для больных и медперсонала (маски, медицинские костюмы), пульсоксиметры, инфузомата, - сказано в сообщении.
Сообщается, что теперь больница готова к принятию больных на коронавирус.
Стоит отметить, что КНП «Первомайская центральная районная больница» Первомайского районного совета Николаевской области определена одним из учреждений первой линии для госпитализации пациентов с коронавирусом.
Как известно, в воскресенье, 29 марта в международный аэропорт «Борисполь» прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом.
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В Первомайскую центральную районную больницу поступили маски, медицинские костюмы, пульсоксиметры, инфузоматы, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщается на сайте Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.
— Медицинскому учреждению передано средства индивидуальной защиты для больных и медперсонала (маски, медицинские костюмы), пульсоксиметры, инфузомата, - сказано в сообщении.
Сообщается, что теперь больница готова к принятию больных на коронавирус.
Стоит отметить, что КНП «Первомайская центральная районная больница» Первомайского районного совета Николаевской области определена одним из учреждений первой линии для госпитализации пациентов с коронавирусом.
Как известно, в воскресенье, 29 марта в международный аэропорт «Борисполь» прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа