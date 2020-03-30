В Первомайскую центральную районную больницу поступили маски, медицинские костюмы, пульсоксиметры, инфузоматы, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

— Медицинскому учреждению передано средства индивидуальной защиты для больных и медперсонала (маски, медицинские костюмы), пульсоксиметры, инфузомата, - сказано в сообщении.

Сообщается, что теперь больница готова к принятию больных на коронавирус.

Стоит отметить, что КНП «Первомайская центральная районная больница» Первомайского районного совета Николаевской области определена одним из учреждений первой линии для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Как известно, в воскресенье, 29 марта в международный аэропорт «Борисполь» прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом.