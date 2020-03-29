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В международный аэропорт «Борисполь» прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.
— Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе, - написал Кирилл Тимошенко.
По его словам, на борту находится 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок, а также другие средства защиты. Уже в обед медицинские средства начнут развозить по регионам Украины.
— Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника у нас будет два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты, - пишет Кирилл Тимошенко.
Также он отметил, что отдельной доставкой, по его словам, ночью в Украину будет доставлено 100 тысяч ПЦР-тестов.
Напомним, что 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
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В международный аэропорт «Борисполь» прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.
— Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе, - написал Кирилл Тимошенко.
По его словам, на борту находится 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок, а также другие средства защиты. Уже в обед медицинские средства начнут развозить по регионам Украины.
— Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника у нас будет два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты, - пишет Кирилл Тимошенко.
Также он отметил, что отдельной доставкой, по его словам, ночью в Украину будет доставлено 100 тысяч ПЦР-тестов.
Напомним, что 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль