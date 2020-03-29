В международный аэропорт «Борисполь» прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

— Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе, - написал Кирилл Тимошенко.

По его словам, на борту находится 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона обычных медицинских масок, а также другие средства защиты. Уже в обед медицинские средства начнут развозить по регионам Украины.

— Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника у нас будет два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты, - пишет Кирилл Тимошенко.

Также он отметил, что отдельной доставкой, по его словам, ночью в Украину будет доставлено 100 тысяч ПЦР-тестов.

Напомним, что 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.