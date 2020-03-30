Верховная Рада Украины уволила с должности министра финансов Украины Игоря Уманского.

За соответствующее решение проголосовали 249 депутатов, пишет hromadske.

Игорь Уманский проработал в должности главы Минфина менее одного месяца. За это время он успел подготовить изменения в государственный бюджет в связи с коронавирусом, которыми предлагается уменьшить государственные расходы на целый ряд программ, уменьшить доходы бюджета на 123 мидлиарда гривен (4,36 миллиарда долларов) и создать фонд борьбы с коронавирусом на 97 миллиардов гривен (3,45 миллиарда долларов).

Вместо Уманского на должность главы Минфина должны были назначить Сергея Марченко. Однако за назначение Марченко на эту должность не хватило голосов. За это решение проголосовали 223 депутата из 226 необходимых для принятия решения.

Напомним, что Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.