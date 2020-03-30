В Первомайском районе полиция завела уголовное дело на двух парней, которые вступили в половые отношения с несовершеннолетней девушкой, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 28 марта около 20:00 в полицию Первомайского района поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлена несовершеннолетняя местная жительница с алкогольной интоксикацией. В ходе осмотра 15-летней девушки врачи обнаружили у нее разорванную одежду, и для того, чтобы проверить, не стала девушка жертвой преступления, сообщили в полицию.

— Выяснилось, что в этот день девушка отдыхала со знакомыми на берегу реки. Все употребляли алкоголь. По словам одного из компании, 16-летнего местного жителя, он имел половой акт с девушкой якобы по обоюдному согласию, так как находится с ней в отношениях. Также известно, что девушка находилась в беспомощном состоянии из-за чрезмерного количества выпитого спиртного. Скорую для нее вызвал парень, который также отдыхал в этой компании, его причастность к преступлению также проверяется. Несмотря на то, что официальных заявлений по данному факту в полицию не поступало, следователи проводят расследование в соответствии с требованиями действующего законодательства. Событие квалифицировали, как половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 статья 155 УК). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, - сказано в сообщении.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. Назначено проведение ряда экспертиз, после проведения которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения. Расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве суд отправил в тюрьму на 6 лет мужчину, который трижды пытался изнасиловать женщин.