С начала введения карантина в Украине спрос на мясо птицы в среднем по стране увеличился на 20%.

Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт"»(МХП), передает Интерфакс-Украина.

— С начала введения карантина в Украине спрос на продукцию вырос в среднем на 20% на внутреннем рынке. В большей степени это касается продукции в упаковке, - сообщила компания.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.