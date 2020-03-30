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С начала введения карантина в Украине спрос на мясо птицы в среднем по стране увеличился на 20%.
Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт"»(МХП), передает Интерфакс-Украина.
— С начала введения карантина в Украине спрос на продукцию вырос в среднем на 20% на внутреннем рынке. В большей степени это касается продукции в упаковке, - сообщила компания.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.
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С начала введения карантина в Украине спрос на мясо птицы в среднем по стране увеличился на 20%.
Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт"»(МХП), передает Интерфакс-Украина.
— С начала введения карантина в Украине спрос на продукцию вырос в среднем на 20% на внутреннем рынке. В большей степени это касается продукции в упаковке, - сообщила компания.
Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа