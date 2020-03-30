Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в случае, если горожане не будут платить счета за вывоз твердых бытовых отходов, в городе может начаться мусорный коллапс, поскольку его некому будет вывозить.

Об этом он сказал сегодня, 30 марта, в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр отметил, что платежи по оплате за вывоз ТБО уже существенно упали и если николаевцы не смогут оплачивать эти счета, то мусор будет скапливаться под их домами.

– Сегодня у нас упали платежи по ТБО и мы можем дождаться того, что они еще больше упадут, то мусор не будет вывозиться, будут бегать крысы по городу, начнется мусорный коллапс. Поэтому мы пошли на встречу, чтобы возчикам отпускать талоны на полигон, которые они должны были покупать заранее по факту использования. В случае чего, у нас есть материальный резерв, придется нам с возвратом отдавать топливо возчикам. ТБО нужно вывозить. Люди, которые могут оплатить через приват24, монобанк, просим их платить, мусор будет лежать у них под окнами. Это не сумасшедшие деньги, но их нужно платить, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, мусор, разлетевшийся с городской свалки Николаева из-за шквального ветра 24 февраля, не убрали до сих пор.