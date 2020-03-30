Сергей Сивохо, которого сегодня уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины заяивл, что теперь сможет сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы с Максимом Ткаченко (народный депутат от «Слуги народа», — прим.) сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру», — написал он.

Сергей Сивохо отметил, что СНБО «из грозного и важного органа превратился в фикцию», а также, что «клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса».

«Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу», — добавил Сергей Сивохо.

Ранее сообщалось, что Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Напомним, что 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.