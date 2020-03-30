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Сергей Сивохо, которого сегодня уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины заяивл, что теперь сможет сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мы с Максимом Ткаченко (народный депутат от «Слуги народа», — прим.) сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру», — написал он.
Сергей Сивохо отметил, что СНБО «из грозного и важного органа превратился в фикцию», а также, что «клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса».
«Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу», — добавил Сергей Сивохо.
Ранее сообщалось, что Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.
Напомним, что 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
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Сергей Сивохо, которого сегодня уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины заяивл, что теперь сможет сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Мы с Максимом Ткаченко (народный депутат от «Слуги народа», — прим.) сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру», — написал он.
Сергей Сивохо отметил, что СНБО «из грозного и важного органа превратился в фикцию», а также, что «клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса».
«Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу», — добавил Сергей Сивохо.
Ранее сообщалось, что Сергея Сивоха уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.
Напомним, что 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа