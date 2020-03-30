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Вечером 30 марта, во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, на котором должны рассмотреть законопроект об открытии рынка земли, депутаты от фракции «Европейская солидарность» заблокировали трибуну.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
По словам нардепа, в зале присутствует чуть больше ста человек. Согласно регламенту, для принятия решения необходимо 226 депутатов. Также Алексей Гончаренко отметил, что в сессионном зале зарегистрированы 209 карточек для голосования.
«Стефанчук пока прервал заседание, но мы требуем перестать топтаться по Конституции и соблюдать закон. Это все неправильно. Это нарушение регламента. Потому что им хочется любой ценой продать землю. Вот такой «зе-карантин»: вы сидите дома, а мы продадим вашу землю», — прокомментировал Алексей Гончаренко.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
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Вечером 30 марта, во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, на котором должны рассмотреть законопроект об открытии рынка земли, депутаты от фракции «Европейская солидарность» заблокировали трибуну.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
По словам нардепа, в зале присутствует чуть больше ста человек. Согласно регламенту, для принятия решения необходимо 226 депутатов. Также Алексей Гончаренко отметил, что в сессионном зале зарегистрированы 209 карточек для голосования.
«Стефанчук пока прервал заседание, но мы требуем перестать топтаться по Конституции и соблюдать закон. Это все неправильно. Это нарушение регламента. Потому что им хочется любой ценой продать землю. Вот такой «зе-карантин»: вы сидите дома, а мы продадим вашу землю», — прокомментировал Алексей Гончаренко.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о доплате к зарплате медиков, которые участвуют в борьбе с коронавирусом Covid-19, в размере до 300%.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа