Столица Украины опустела на время карантина из-за коронавируса.

Соответствующее видео опубликовали #Буквы.

Началась третья неделя карантина и редко, где можно увидеть пешеходов. Люди передвигаются на автомобилях, но трафик значительно сократился.

В районе Майдана Независимости, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы, где в обычные дни, многолюдно, сегодня можно заметить лишь десятки прохожих.

На подоле в районе станции метро «Контрактовая площадь» колесо обзора замерло, ожидая туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей.

В районе станции метро «Площадь Льва Толстого», в парке имени Тараса Шевченко некоторые выгуливают домашних животных и выходят на пробежку.

Однако, большинство киевлян придерживаются карантинных мер и остаются дома. Так город отдыхает от бешеного ритма жизни, который, как правило, задают киевляне и гости столицы, накапливая энергию на будущее.

Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.