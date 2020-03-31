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Столица Украины опустела на время карантина из-за коронавируса.
Соответствующее видео опубликовали #Буквы.
Началась третья неделя карантина и редко, где можно увидеть пешеходов. Люди передвигаются на автомобилях, но трафик значительно сократился.
В районе Майдана Независимости, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы, где в обычные дни, многолюдно, сегодня можно заметить лишь десятки прохожих.
На подоле в районе станции метро «Контрактовая площадь» колесо обзора замерло, ожидая туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей.
В районе станции метро «Площадь Льва Толстого», в парке имени Тараса Шевченко некоторые выгуливают домашних животных и выходят на пробежку.
Однако, большинство киевлян придерживаются карантинных мер и остаются дома. Так город отдыхает от бешеного ритма жизни, который, как правило, задают киевляне и гости столицы, накапливая энергию на будущее.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
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Столица Украины опустела на время карантина из-за коронавируса.
Соответствующее видео опубликовали #Буквы.
Началась третья неделя карантина и редко, где можно увидеть пешеходов. Люди передвигаются на автомобилях, но трафик значительно сократился.
В районе Майдана Независимости, Крещатика, Софийской площади – в центре столицы, где в обычные дни, многолюдно, сегодня можно заметить лишь десятки прохожих.
На подоле в районе станции метро «Контрактовая площадь» колесо обзора замерло, ожидая туристов, а на огромной площади нет ни машин, ни людей.
В районе станции метро «Площадь Льва Толстого», в парке имени Тараса Шевченко некоторые выгуливают домашних животных и выходят на пробежку.
Однако, большинство киевлян придерживаются карантинных мер и остаются дома. Так город отдыхает от бешеного ритма жизни, который, как правило, задают киевляне и гости столицы, накапливая энергию на будущее.
Напомним, что в Киеве за нарушение режима карантина вводят штрафы. Первое нарушение — 17 тысяч гривен, второе — 34 тысячи гривен, третье нарушение — уголовная ответственность.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа