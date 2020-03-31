100 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19, которые прибыли самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Отмечается, что дополнительно в Украину прибудет еще 100 тысяч таких тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

— Мы должны сделать все, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать, - сказал Владимир Зеленский.

При этом указывается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам Украины.

– Респираторы, перчатки, затратное оборудование ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам, - сказал секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

При этом, украинское предприятие дополнительно производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования. Уже сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений.

— Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой — врачей «скорой помощи» и инфекционистов. Тех врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19, - отметил Кирилл Тимошенко.

Он также отметил, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украине ожидается сегодня. Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовым дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Напомним, что самолет с 100 тысячами ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19 прибыл из города Сеула (Республика Корея) в Украину в понедельник, 31 марта.