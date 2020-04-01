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В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления об отмене решения парламента от 31 марта о принятии закона о введении рынка земли.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По информации сайта парламента, соответствующий проект постановления №2178-10-П4 зарегистрировали народные депутаты из фракции «Батьківщина» Иван Кириленко и Вадим Ивченко.
Таким образом, к настоящему времени в Раде уже зарегистрировано пять проектов постановлений об отмене решения о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, три из которых инициировали члены фракции «Батьківщина».
Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 гектаров.
Ранее сообщалось, что размер первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может составить $4 миллиарда.
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В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления об отмене решения парламента от 31 марта о принятии закона о введении рынка земли.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По информации сайта парламента, соответствующий проект постановления №2178-10-П4 зарегистрировали народные депутаты из фракции «Батьківщина» Иван Кириленко и Вадим Ивченко.
Таким образом, к настоящему времени в Раде уже зарегистрировано пять проектов постановлений об отмене решения о принятии в целом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения, три из которых инициировали члены фракции «Батьківщина».
Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 гектаров.
Ранее сообщалось, что размер первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может составить $4 миллиарда.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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|
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|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа