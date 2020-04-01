|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:30
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|19:30
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.4 грн
|28.05 грн
|EUR
|30 грн
|30.8 грн
Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен припасть на период между 15 и 25 апреля.
— Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии. Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля, - сообщил Антон Геращенко.
Напомним, что украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, для оказания им финансовой помощи.
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен припасть на период между 15 и 25 апреля.
— Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии. Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля, - сообщил Антон Геращенко.
Напомним, что украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, для оказания им финансовой помощи.