Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен припасть на период между 15 и 25 апреля.

— Украину еще ожидают тяжелые времена от вспышки эпидемии. Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированы в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля, - сообщил Антон Геращенко.

Напомним, что украинские власти составят списки малообеспеченных категорий граждан, для оказания им финансовой помощи.