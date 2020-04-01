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Экс-президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что дефолт, к которому Украину толкают некоторые политики и олигархи — это отсутствие зарплат, пенсий и наступление России.
Об этом он сказал в телеинтервью, передает пресс-служба партии «Европейская солидарность».
«У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета — они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды борьбы с безработицей не будут покрывать выплаты по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином. Пожилые люди, самозанятые, ФОПы, которые работали в ресторанах, на рынках, — сейчас все это закрыто. Люди остались без средств к существованию, и осталось у них на две недели — месяц денег», — отметил Петр Порошенко.
По его мнению, действующий президент Владимир Зеленский стоит перед выбором между Украиной и олигархом Игорем Коломойским.
«К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше — я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом, он был принят в первом чтении. В какие игры мы стараемся играть? Чтобы сейчас набросали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями», — отметил пятый президент.
Он добавил, что отсутствие поддержки со стороны Международного валютного фонда означает дефолт украинской экономики.
«Поэтому выбор прост: либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает русское наступление. Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому ни у кого даже сомнения не было, что «Европейская Солидарность» будет лидером этого процесса», — подчеркнул Петр Порошенко.
Ранее Ирина Геращенко заявила, что изменения в бюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаций для бизнеса, зато обрезают финансирования той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.
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Экс-президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что дефолт, к которому Украину толкают некоторые политики и олигархи — это отсутствие зарплат, пенсий и наступление России.
Об этом он сказал в телеинтервью, передает пресс-служба партии «Европейская солидарность».
«У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета — они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды борьбы с безработицей не будут покрывать выплаты по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином. Пожилые люди, самозанятые, ФОПы, которые работали в ресторанах, на рынках, — сейчас все это закрыто. Люди остались без средств к существованию, и осталось у них на две недели — месяц денег», — отметил Петр Порошенко.
По его мнению, действующий президент Владимир Зеленский стоит перед выбором между Украиной и олигархом Игорем Коломойским.
«К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше — я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом, он был принят в первом чтении. В какие игры мы стараемся играть? Чтобы сейчас набросали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями», — отметил пятый президент.
Он добавил, что отсутствие поддержки со стороны Международного валютного фонда означает дефолт украинской экономики.
«Поэтому выбор прост: либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает русское наступление. Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому ни у кого даже сомнения не было, что «Европейская Солидарность» будет лидером этого процесса», — подчеркнул Петр Порошенко.
Ранее Ирина Геращенко заявила, что изменения в бюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаций для бизнеса, зато обрезают финансирования той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.