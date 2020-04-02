У сотрудника департамента обращений Одесской мэрии зафиксировано инфицирование коронавирусом, все контактные с ним лица установлены и отправлены на карантин, сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман.

Об этом Павел Вугельман написал на странице в Facebook.

— В условиях карантина одним из немногих предприятий города, которые работало на всю мощность, оставалась мэрия города. Большинство сотрудников, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности города, находились на своих рабочих местах, тем самым подвергая риску себя и своих близких. Однако сегодня у одного из сотрудников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19, - написал Павел Вугельман.

Он также добавил, что все контактные с заболевшим коронавирусом лица уже установлены и отправлены на карантин.

— Несмотря на выполнение всех медицинских рекомендаций, сотрудники, находящиеся на первом рубеже работы с горожанами - в департаменте обращений граждан, приняли первый удар болезни, - отметил заместитель мэра.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, в общем подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины.

В Одесской области всего подтверждено 14 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что Николаевская область все еще единственная в Украине, где не зафиксирован коронавирус.

Напомним, врачи Одесского областного клинического медицинского центра рассказали о нехватке персонала, оборудования, расходников и об отсутствии протоколов лечения.