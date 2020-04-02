Фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

— В списке специальностей есть, в частности, и все должности «экстренки» - в пункте о врачей других специальностей, которые заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение - мне поступило много сообщений, что якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, потому что это не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но чтобы избежать недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится на протяжении дня на сайте МОЗ. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно, - сказал Максим Степанов, добавив, что защита врачей - приоритет, и государстве будет уделять повышенное внимание условиям, в которых работают украинские врачи.