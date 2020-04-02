Открывать рынки во время карантина, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса, можно только при определенных условиях.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, пишут НикВести.

— Министерство здравоохранения Украины не открывало рынки. Постановлением главного государственного санитарного врача четко прописаны требования, когда органы местного самоуправления могут позволить открыть рынки, в случае если нет других возможностей покупать продукты питания населению, проживающему на той или иной территории. Это не призыв открывать рынки, а возможность открыть и дать доступ людям к продуктам питания в период карантина, который есть сегодня на территории Украины. Призываю не злоупотреблять, а выполнять все требования карантина и в случае, если есть необходимость открыть тот или иной продуктовый рынок, выполнять все те требования, которые прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача Украины, - сказал Виктор Ляшко.

Как известно, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым властям на местах разрешается открыть продуктовые рынки во время карантина, однако строго придерживаясь определенных ограничений. В частности:

• открываться могут только рынки пищевых продуктов;

• на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

• расстояние между покупателями в очередях должно быть не менее 1,5 метра;

• торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;

• для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Напомним, что в Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки. В то же время, Вознесенске Николаевской области приняли решение об открытии городского рынка пищевых продуктов.