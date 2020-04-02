Почти 60% опрошенных владельцев бизнеса продолжают деятельность при ограничениях (преимущественно большой и средний бизнес), 29% - прекратили работу (характерно для микробизнеса), 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Союзом украинских предпринимателей, передаёт Экономическая правда.

Подчеркивается, что в условиях карантина каждый четвертый бизнес сможет выдержать 2-3 месяца и не обанкротиться

— 6% предпринимателей полностью закрыли бизнес, в эту категорию попал преимущественно микро- и малый бизнес. Только 3% респондентов указывают, что их бизнес сможет работать длительное время при необходимых условиях (арендные каникулы, удаленный доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели) , - говорится в сообщении.

При этом, отношение предпринимателей к продолжению карантина до 24 апреля в большей степени негативное - 42%. Пока не определились 30% владельцев бизнеса.

Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимым период распространения пандемии.

48% бизнесменов считают необходимым с 24 апреля ослабить ограничительные мероприятия (карантин только для пожилых людей или тех, которые имеют слабый иммунитет), 33% считают, что лучше рассматривать индивидуальный подход к конкретной территории.

Лишь 1% респондентов ожидают полное прекращение карантина.

Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников.

— Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинним периодом и уже уволили от 10 до 25% работников. Потери прибыли крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер, - свидетельствуют результаты опроса.

Основная сфера деятельности респондентов - розничная и оптовая торговля, также среди предприятий - консалтинг, маркетинговые и рекламные услуги, небанковские финансовые услуги, производство оборудования, мебели и машиностроение, сфера услуг, HoReCa, отрасль строительства и архитектуры, IT-компании, предоставляющиt образовательные услуги и другие.

Критерии опроса: Микробизнес - до 10 сотрудников в компании и оборот до 5 миллионов гривен; Малый бизнес - 10-100 сотрудников и оборот 5-50 миллионов гривен; Средний бизнес - 100-250 сотрудников и оборот 50-100 миллионов гривен; Большой бизнес - от 250 сотрудников и оборот от 100 миллионов гривен; Опрос проведен Союзом украинских предпринимателей; Анализ результатов опроса проведен Ukrainian Marketing Group.

Напомним, что правительства 80 стран мира обратились за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, который она спровоцировала.