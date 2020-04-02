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Кабинет министров рекомендует аптекам работать круглосуточно во время эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как отмечается, правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей и обеспечат выполнение принятых противоэпидемических мер, в частности:
Напомним, что Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
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Кабинет министров рекомендует аптекам работать круглосуточно во время эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как отмечается, правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей и обеспечат выполнение принятых противоэпидемических мер, в частности:
Напомним, что Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.