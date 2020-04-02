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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко предложил обратитсья к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, чтобы тот предоставил городу аппараты искусственной вентиляции легких.
Об этом он рассказал во время заседания бюджетной комиссии сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
Отметим, что ранее в Twitter Илон Маск написал, что готов предоставить бесплатно с доставкой по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких для экстренных случаев.
Депутат предложил обратиться к Илону Маску в Twitter с заявкой от Николаева, чтобы тот безвозмездно предоставил для города аппараты ИВЛ, отметив, что уже сейчас люди обращаются к предпринимателю за помощью.
— Илон Маск сегодня написал в Twitter, что он готов предоставить в любой регион, где продаются тесты, а у нас Украина на 11 месте в ЕС стоит. В кратчайшие сроки, бесплатная доставка, бесплатные ИВЛ. У него своё производство. Давайте в Twitter сделаем заявку от городской власти Николаева, просто сделаем заявку. Чего вы смеетесь? Хотите я напишу заявку. Какие вообще проблемы? Есть подобные публикации, когда люди обращались, - заявил Вячеслав Апанасенко.
Депутаты предложили начальнице управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирине Шамрай изучить все возможности получения аппаратов и при необходимости подать заявку, предложенную Вячеславом Апанасенко.
Напомним, что на расчетном счету Николаевской областной инфекционной больницы числится всего три тысячи гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко предложил обратитсья к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, чтобы тот предоставил городу аппараты искусственной вентиляции легких.
Об этом он рассказал во время заседания бюджетной комиссии сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
Отметим, что ранее в Twitter Илон Маск написал, что готов предоставить бесплатно с доставкой по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких для экстренных случаев.
Депутат предложил обратиться к Илону Маску в Twitter с заявкой от Николаева, чтобы тот безвозмездно предоставил для города аппараты ИВЛ, отметив, что уже сейчас люди обращаются к предпринимателю за помощью.
— Илон Маск сегодня написал в Twitter, что он готов предоставить в любой регион, где продаются тесты, а у нас Украина на 11 месте в ЕС стоит. В кратчайшие сроки, бесплатная доставка, бесплатные ИВЛ. У него своё производство. Давайте в Twitter сделаем заявку от городской власти Николаева, просто сделаем заявку. Чего вы смеетесь? Хотите я напишу заявку. Какие вообще проблемы? Есть подобные публикации, когда люди обращались, - заявил Вячеслав Апанасенко.
Депутаты предложили начальнице управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирине Шамрай изучить все возможности получения аппаратов и при необходимости подать заявку, предложенную Вячеславом Апанасенко.
Напомним, что на расчетном счету Николаевской областной инфекционной больницы числится всего три тысячи гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.