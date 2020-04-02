Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, что больницы Николаева не обеспечены медицинскими масками в полном объеме.

Об этом он сказал во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.

В частности, депутат поинтересовался у начальницы управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирины Шамрай укомплектованы ли больницы города первичными средствами защиты, необходимыми врачам при лечении больных коронавирусом. По словам начальницы горздрава, в медучреждениях Николаева есть средства индивидуальной защиты в необходимом объеме.

— Скажите, наши больницы на сегодняшний день обеспечены первичными средствами защиты?, - спросил Сергей Карцев. — Да, первичными средствами защиты наши больницы на сегодня обеспечены. Обеспечены в полном объеме, - ответила Ирина Шамрай. — У меня есть факты, что нет масок, - добавил Сергей Карцев. — Масок мы получили 54 тысячи штук, - сказал Ирина Шамрай. — Ну нету их. Люди пользуются марлей. Обратите внимание. Я не буду говорить где, просто обратите на этот факт внимание, - сказал Сергей Карцев.

Напомним, что медики Николаева сейчас наблюдают 198 пациентов, которые накануне прибыли из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции.