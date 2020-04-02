|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:28
|Заход солнца:
|19:23
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:31
|Заход солнца:
|19:32
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|27.8 грн
|EUR
|29.65 грн
|30.4 грн
Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, что больницы Николаева не обеспечены медицинскими масками в полном объеме.
Об этом он сказал во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
В частности, депутат поинтересовался у начальницы управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирины Шамрай укомплектованы ли больницы города первичными средствами защиты, необходимыми врачам при лечении больных коронавирусом. По словам начальницы горздрава, в медучреждениях Николаева есть средства индивидуальной защиты в необходимом объеме.
— Скажите, наши больницы на сегодняшний день обеспечены первичными средствами защиты?, - спросил Сергей Карцев.
— Да, первичными средствами защиты наши больницы на сегодня обеспечены. Обеспечены в полном объеме, - ответила Ирина Шамрай.
— У меня есть факты, что нет масок, - добавил Сергей Карцев.
— Масок мы получили 54 тысячи штук, - сказал Ирина Шамрай.
— Ну нету их. Люди пользуются марлей. Обратите внимание. Я не буду говорить где, просто обратите на этот факт внимание, - сказал Сергей Карцев.
Напомним, что медики Николаева сейчас наблюдают 198 пациентов, которые накануне прибыли из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции.
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев рассказал, что больницы Николаева не обеспечены медицинскими масками в полном объеме.
Об этом он сказал во время заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета сегодня, 2 апреля, пишут НикВести.
В частности, депутат поинтересовался у начальницы управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирины Шамрай укомплектованы ли больницы города первичными средствами защиты, необходимыми врачам при лечении больных коронавирусом. По словам начальницы горздрава, в медучреждениях Николаева есть средства индивидуальной защиты в необходимом объеме.
— Скажите, наши больницы на сегодняшний день обеспечены первичными средствами защиты?, - спросил Сергей Карцев.
— Да, первичными средствами защиты наши больницы на сегодня обеспечены. Обеспечены в полном объеме, - ответила Ирина Шамрай.
— У меня есть факты, что нет масок, - добавил Сергей Карцев.
— Масок мы получили 54 тысячи штук, - сказал Ирина Шамрай.
— Ну нету их. Люди пользуются марлей. Обратите внимание. Я не буду говорить где, просто обратите на этот факт внимание, - сказал Сергей Карцев.
Напомним, что медики Николаева сейчас наблюдают 198 пациентов, которые накануне прибыли из-за границы и сейчас находятся на самоизоляции.