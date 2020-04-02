Благотворительный Фонд Вадима Новинского и Украинская православная церковь передали в больницы Николаевской области средства индивидуальной защиты и тесты для выявления больных на коронавирус COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля, во время брифинга в Николаевской облгосадминистрации, пишут НикВести.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что область на этой неделе получила медицинский груз для противодействия распространению коронавирусной инфекции для поддержки больниц, а именно: защитные костюмы, медицинские маски и тест-системы для выявления COVID-19.

— Вы знаете, что сегодня медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты - респираторы и тест-системы - особо дефицитный товар по всему миру. Слаженная работа позволяет вовремя обеспечить больницы всем необходимым. Тесты, которые мы получили, позволят быстро выявить вирус в организме человека и эффективнее организовать карантинные мероприятия, что крайне важно в условиях сегодняшней мировой пандемии. В это нелегкое время для Украины очень важно объединиться вместе ради здоровья всех наших граждан. Спасибо Штабу при Офисе президента Украины, Украинской Православной Церкви и Фонду Вадима Новинского за эти поставки медицинских средств и тестов для наших больниц, - сказал Александр Стадник.

На мероприятии также присутствовал Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим. Он призвал николаевцев объединиться в борьбе с распространением коронавируса.

— Сегодня беда пришла для нашего народа - коронавирус. И церковь благословляет службу медиков, которые заботятся сегодня о том, чтобы Господь определил и спас наш народ Украины от этой страшной беды. Сегодня церковь в лице Вадима Новинского, которого я лично знаю, дает возможность получить все эти средства, тесты и оборудование, которые будут защищать и помогать определить этот коронавирус. Я хотел бы поблагодарить Бога, что есть люди, которые заботятся о нашем народе Украины, и есть милость Божья, которая называется христианской любовью. Пускай Бог благословит и крепит все труды медиков на этом пути борьбы с этим страшным вирусом, который сегодня преодолевает очень много… Сегодня нужно, как никогда, сплотиться всем, чтобы мы были едины в борьбе с этой великой бедой для нашего народа, - сказал Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим.

Напомним, что Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.